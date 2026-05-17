نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا»، في إحباط (915) حالة تهريب عبر مختلف منافذها البرية والبحرية والجوية، في أسبوع، وذلك ضمن جهودها الأمنية المستمرة لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من المخاطر والممنوعات.

وشملت الضبطيات الجمركية تنوعاً في المواد المحظورة والمخالفة، بضبط 62 صنفاً من المواد المخدرة (مثل الكبتاجون، الشبو، الحشيش، الهيروين، والكوكايين)، بالإضافة إلى 395 مادة أخرى محظورة، وإحباط تهريب 1,942 حالة من التبغ ومشتقاته، وضبط 12 صنفاً من المبالغ المالية غير المفصح عنها، وصنفين من الأسلحة ومستلزماتها. وأكدت الهيئة، عزمها على مواصلة إحكام الرقابة الجمركية على الواردات والصادرات بالتعاون والتنسيق الدائم مع شركائها من الجهات ذات العلاقة، تحقيقاً لأمن الوطن. وفي السياق ذاته، حثت «زاتكا» الجميع على الإسهام في مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد من خلال الإبلاغ عن جرائم التهريب ومخالفات نظام الجمارك الموحد عبر قنواتها الرسمية، مؤكدة التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة، مع تقديم مكافآت مالية للمبلغين في حال صحة المعلومات.