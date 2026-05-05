اكتمل مشروع السلالم الكهربائية في عدد من المواقع الحيوية بمشعر منى في إطار الاستعدادات لموسم حج 1447هـ، بما يسهم في تسهيل تنقل الحجاج وتعزيز مستويات الراحة والسلامة، خصوصاً في المواقع التي تشهد كثافات بشرية مرتفعة خلال أوقات الذروة.

وجاء تنفيذ المشروع عبر ثلاث مراحل تطويرية، بدأت بالمرحلة الأولى في موسم حج 1445هـ، بتركيب 32 سلماً، تلتها المرحلة الثانية في موسم 1446 بتركيب 32 سلماً إضافياً، وصولاً إلى المرحلة الثالثة والحالية في موسم 1447هـ، التي شهدت إضافة عشرة سلالم في ثمانية مواقع جديدة، ليصل إجمالي السلالم الكهربائية المنفذة إلى 74 سلماً حديثاً، بما يعزز التغطية التشغيلية ويواكب حاجات التوسع في حركة الحشود داخل المشعر. ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية داخل المشاعر المقدسة، ودعم انسيابية حركة الحشود بشكل أكثر أماناً وتنظيماً، إلى جانب تسهيل حركة الحجاج وتقليل الجهد البدني المبذول أثناء التنقل بين المستويات المختلفة، خصوصاً لكبار السن وأصحاب الحالات الصحية، إضافة إلى تقليص زمن التنقل بين مواقع المخيمات والمرافق الخدمية؛ مما يسهم في رفع كفاءة الحركة والحد من الازدحام في الممرات والسلالم التقليدية.