بينما يوثق حجاج بيت الله الحرام القادمون براً من العراق بعدساتهم أولى محطات رحلتهم الإيمانية، تبرز مدينة الحجاج في «الشقيق» بمنطقة الجوف نموذجاً رائداً للرعاية والاهتمام؛ إذ تستقبل ضيوف الرحمن بمساحتها الواسعة التي تبلغ 113 ألف متر مربع، مقدمةً لهم خدمات الإقامة والمبيت والضيافة السعودية، وسط منظومة متكاملة من الرعاية الصحية التي توفرها الفرق التطوعية، والجهود الأمنية التي تضمن سلامة تنقلاتهم.

وتتكامل هذه الخدمات بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التي سخرت التقنية لخدمة الحجاج عبر تطبيقات (رُشد) والواقع الافتراضي (3D)، وتوفير لوحات (QR Code) للوصول إلى المحتوى الشرعي بلغات عالمية متعددة، إضافة إلى تهيئة المساجد وتوزيع الكتيبات التوعوية، وتقديم البرامج الدعوية اليومية بمشاركة نخبة من الدعاة والداعيات، مما يجسد تكاتف الجهات كافة لتيسير أداء المناسك وضمان راحة وطمأنينة الحجاج منذ لحظة وصولهم.