مع اقتراب موسم الحج، وقدوم الحجاج من كل فجٍ عميق؛ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيامٍ معلومات، تُكمل المملكة العربية السعودية استعداداتها البشرية والرقمية، وترسم خططها الأمنيّة والوقائية؛ لضمان راحة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتمكينهم من أداء مناسكهم على أتمّ وأكمل وجه في أطهر البقاع.

وتستشعر القطاعات كافة المُكلّفة بخدمة الحجيج، عِظَم المسؤولية؛ انطلاقاً من واجبها الديني والوطني، وامتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مستثمرين كل ما وفّرته دولتنا -أعزها الله- من قدرات ومقدرات وكوادر للتعامل مع الملبِّين المُحرمين، بكفاءة ومهارة ومرونة عالية تختصر الوقت، وتكفل السلامة والأمن والطمأنينة.

ولا تستكثر بلاد الحرمين ما تبذله من جهود، وما توفره من طاقات وميزانيات؛ لبلوغ المسلمين غايتهم من رحلة إيمانية، تتوّج بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. وتعزز وزارة الحج والعمرة أنسنة المهمات العملية بتهيئة التطبيقات الذكيّة وتفعيلها لخدمة كل حاج، خصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، بتحويل تجربة الحج إلى تجربة إنسانية مريحة وروحانية، عبر تطوير المشاعر المقدسة، وإطلاق برامج ومبادرات وحلول هندسية، تقنية، وتصميمية تراعي حاجات الجميع، وتلبّي تطلعاتهم.

ولا تفتأ لجان الحج تذكّر بأن أمن الحج من أمن الوطن، وأن من يحاول المخالفة أو يتقصّد التجاوز، أو تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن يقع في دائرة المسؤولية، وتحت طائلة المحاسبة والمساءلة، فلا حج بلا تصريح، ولا تصريح دون احترام أنظمة المملكة، ولا احترام أنظمة إلا بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث كافة، في سبيل الخروج بأبهى صورة لهذه الرحلة المباركة برعاية سعوديّة تتمثّل معنى ومبنى «مهوى الأفئدة»، وصدق الله «ومن يُرد فيه بإلحادٍ بظلمٍ نُذقه من عذاب أليم».