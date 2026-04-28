عقد مجلس أمناء مؤسسة شمل الأهلية الخاضعة للإشراف الفني لوزارة العدل، أخيراً، اجتماعه الرابع ضمن دورته الأولى، برئاسة وزير العدل رئيس مجلس الأمناء الدكتور وليد الصمعاني، وبمشاركة أعضاء المجلس.

وأكد الوزير الصمعاني، أهمية مواصلة تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل؛ بما يعزز جودة الخدمات ويُسهم في تحقيق مستهدفات «شمل»، في إطار دعم الاستقرار الأسري وحماية حقوق الطفل، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستعرض المجلس سبل تطوير خدمات مراكز «شمل»، التي تقدم خدماتها عبر أكثر من 37 مركزاً في مختلف مناطق المملكة، من خلال تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة، وتوفير بيئة آمنة تحفظ خصوصية الطفل، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والإسهام في الصلح بين الأسر المنفصلة.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة خلال 2025، أكثر من 33 ألف مستفيد، بما يعكس اتساع نطاق الأثر الذي تقدمه المراكز في هذا المجال.

كما ناقش المجلس خطط تعزيز الاستدامة التشغيلية والمالية، بما يضمن استمرارية الخدمات ورفع كفاءتها، وتعظيم أثرها المجتمعي.