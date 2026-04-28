توثيقاً للتراث العسكري الوطني، وإبرازاً لمسيرة القوات المسلحة عبر مراحلها المختلفة، تُنظّم وزارة الدفاع، بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز وجامعة الطائف ممثَّلةً بمركز تاريخ الطائف، الملتقى الأول للتاريخ العسكري السعودي، وذلك في سبتمبر المقبل.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أبرز محطات التاريخ العسكري في المملكة، من خلال 4 محاور رئيسة تشمل: التأسيس العسكري في المملكة، ودور محافظة الطائف في نشأة الجيش السعودي، والتطور التاريخي للقوات المسلحة، ومصادر توثيق التاريخ العسكري السعودي؛ بما يُسهم في رسم صورة متكاملة لمسيرة العمل العسكري في المملكة منذ التأسيس وحتى اليوم.

كما يتضمن الملتقى، حزمة من الأنشطة العلمية والمعرفية، تشمل تقديم أوراق علمية محكَّمة، وعقد جلسات حوارية متخصصة، وإقامة معرض تاريخي مصاحب، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المرافق والمراكز العسكرية ذات القيمة التاريخية.