دشّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، برنامج ملتقى القيم الإسلامية تحت شعار «قيم راسخة لحياة أفضل»، واستمع إلى شرح عن أهدافه في تعزيز القيم الإسلامية وترسيخ الوسطية والاعتدال ورفع الوعي المجتمعي، وذلك خلال لقائه مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الدكتور سالم الخامري.

كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي آل مذهب، يرافقه عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور خالد الغامدي، واطّلع على أبرز الدراسات والأعمال البحثية التي نفذها المعهد في موسمي رمضان والحج، الهادفة إلى دعم منظومة خدمة ضيوف الرحمن وتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التخطيط والتشغيل، إضافة إلى استعراض جهود المعهد في دراسة التحديات الميدانية وتقديم الحلول العلمية لصنّاع القرار.