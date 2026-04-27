في إطار جهودها المستمرة لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق عقوبات صارمة بحق مخالفي أنظمة الحج، إذ تقرر فرض غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بكافة أنواعها لشخص يثبت قيامه أو محاولته أداء الحج دون تصريح، أو الدخول والبقاء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشكل غير نظامي، مع تأكيد أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين المرتبطين بالتأشيرة؛ وعليه أهابت الوزارة بالجميع ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447هـ، والتعاون مع الجهات المختصة لتجنب العقوبات النظامية.

من جانبها، أكدت وزارة الحج والعمرة أن الالتزام بتصريح الحج ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو ركيزة أساسية لتعزيز أمن الحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وطمأنينة، إذ يسهم التصريح في إدارة الحشود بكفاءة عالية، وتفويجها بشكل متوازن يضمن رفع جاهزية الخدمات الميدانية في الأوقات والمواقع المحددة. كما حذرت الوزارة بشدة من الانسياق وراء الحملات غير المرخصة والإعلانات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى استمرار تنسيقها مع مكاتب شؤون الحجاج دولياً لرفع مستوى الوعي بالإجراءات النظامية قبل القدوم، ليبقى شعار «لا حج بلا تصريح» هو الضمانة الأسمى لرحلة إيمانية آمنة ومنظمة من مراحلها الأولى وحتى التمام.