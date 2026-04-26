اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ، أسماء الفائزين في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنّة النبوية لدول قارة أفريقيا في دورتها الثانية، التي أُقيمت في العاصمة السنغالية داكار، بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية. ووجّه باستكمال الإجراءات التنظيمية لإعلان النتائج وتسليم الجوائز خلال الحفل الختامي، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان المنظمة ولجان التحكيم في إنجاح المسابقة وإخراجها بالصورة التي تليق بمكانتها القرآنية والعلمية. وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة أكثر من 2100000 ريال سعودي تُوزّع على الفائزين في فروع القرآن الكريم والسنة النبوية، في إطار حرص الوزارة على تشجيع حفظ كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحفيز أبناء المسلمين في دول أفريقيا على التنافس في ميادين العلم الشرعي.