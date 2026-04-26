أعربت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة العربية السعودية لإطلاق النار الذي استهدف حفلاً لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، مؤكدة تضامنها مع الولايات المتحدة، ورفضها التام لجميع أشكال العنف.

وفي سياق متصل، أعربت الوزارة عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للهجمات الإرهابية والانفصالية، التي وقعت في عاصمة جمهورية مالي باماكو ومدن أخرى، والتي استهدفت مناطق عسكرية ومدنية، وقدّمت المملكة خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالسلامة للمتضررين، مؤكدة تضامنها مع جمهورية مالي حكومةً وشعباً، ومجددة موقفها الثابت في إدانة جميع أشكال العنف والتطرف ودعمها لجهود مالي في الحفاظ على أمنها وحماية مواطنيها.