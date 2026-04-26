شارك وفد المملكة، ممثلاً في مجلس شؤون الأسرة والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في اجتماع الطاولة المستديرة حول حماية الأطفال وتمكينهم في البيئة الرقمية، الذي عُقد خلال الفترة من 21 إلى 22 أبريل الجاري في مدينة أنقرة بجمهورية تركيا، وذلك بدعوة من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية وبالتعاون مع منظمة اليونسيف والأمم المتحدة.

واستعرض الوفد جهود المملكة في تعزيز منظومة حماية الطفل، بما في ذلك الإطار الوطني لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وتفعيل التشريعات والبرامج التوعوية التي تمكّن الأطفال وأسرهم من الاستخدام الآمن للتقنيات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المملكة على دعم الجهود الدولية وتطوير السياسات، التي تسهم في توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال.