أطلقت وزارة التعليم المرحلة الثانية من برنامج المسعف المدرسي في مدارس التعليم العام لتدريب المجتمع المدرسي و الكادر الإداري والتعليمي، على برنامج «سفير الحياة» في مجال الإسعافات الأولية الأساسية للمساهمة في المحافظة على الحياة، وإنقاذ الأرواح، تطبيقاً لقرار تقديم الإسعافات الأولية داخل المدرسة من خلال إعداد مدربين مركزيين في إدارات التعليم حاصلين على رخصة مدرب لبرنامج سفير الحياة من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وتقديم الدعم أثناء تدريبهم لأفراد المجتمع المدرسي وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية للوصول إلى مجتمع حيوي.

و تستمر المرحلة الثانية حتى منتصف عام 2028م لتمكين المجتمع المدرسي من حياة عامرة صحية، وتدريب الكادر الإداري والتعليمي على المعارف والمهارات الإسعافية الأولية، وتحقيق توجه الصحة المدرسية في استدامة تقديم الإسعافات الأولية في المجتمع المدرسي.

و تشمل المرحلة الثانية إدارات التعليم في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير وجدة ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة جازان ومنطقة القصيم والأحساء والطائف ومنطقة تبوك ومنطقة حائل ومنطقة الجوف ومنطقة نجران ومنطقة الحدود الشمالية.