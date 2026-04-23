عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم جلسة «التواصل الحضاري» بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز

احتضن مسرح أمانة منطقة عسير جلسة حوارية بعنوان «التواصل الحضاري وأثره في تعزيز التماسك الاجتماعي في ظل المتغيرات الثقافية»، والتي نظّمها فرع هيئة الصحفيين في المنطقة بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، بحضور نخبة من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين في الشأن الثقافي.

وأدارت الجلسة الإعلامية تغريد العلكمي والتي قدّمت محاور نوعية أسهمت في إثراء النقاش، وفتحت المجال أمام حوار تفاعلي بين المتحدثين والحضور، وتناولت الجلسة عددا من المحاور الرئيسية، شملت مفهوم التماسك الاجتماعي وأثره على بيئة المجتمع، ودور الشباب في تعزيز التماسك الاجتماعي، إضافة إلى أهمية القيم الوطنية في ترسيخ مبادئ الاحترام والتسامح، إلى جانب مناقشة قدرة المجتمع على التكيف مع التغيرات الثقافية دون فقدان هويته.

وشارك في الجلسة، مدير فرع هيئة الصحفيين بمنطقة عسير الدكتور عيسى المستنير، ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الملك خالد الدكتور عادل عسيري، ومدير عام الاتصال المؤسسي بهيئة تطوير منطقة عسير الدكتور أحمد القرني، والذين تناولوا دور الإعلام في تعزيز الهوية الثقافية، وأهمية الاتصال المؤسسي في دعم مسارات التنمية، ودور المؤسسات في ترسيخ مفاهيم الحوار والتفاهم المجتمعي.



وفي عدة مداخلات، تم استعراض جهود مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري في نشر ثقافة الحوار، وتعزيز التقارب بين مختلف فئات المجتمع، فيما اُختُتمت الجلسة الحوارية بتكريم الجهات المشاركة والمتحدثين، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح الجلسة الحوارية، وسط أجواء احتفائية عكست قيمتها وأثرها، إضافة إلى الإعلان عن توقيع شراكة إستراتيجية مع وكالة إعلان وفرع هيئة الصحفيين.

