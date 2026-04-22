وقّعت المملكة اتفاقية المشاركة في معرض إكسبو 2027 بلغراد، الذي يُقام تحت شعار «اللعب من أجل الإنسانية: الرياضة والموسيقى للجميع»، في خطوة تعكس انتقالها من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وتؤكد التزامها بالحضور الفاعل في أبرز المحافل الدولية، وتعزيز حضورها الثقافي والاقتصادي عالمياً، وجرى توقيع الاتفاق في العاصمة الصربية بلغراد.

وأكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط للشؤون الدولية والمفوّض العام للمملكة في المعرض، راكان الطربزوني، أن الاتفاقية تمهّد للبدء في تنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بالمشاركة السعودية، مشيراً إلى أن جناح المملكة سيركز على إبراز دور الثقافة والرياضة والصناعات الإبداعية في تمكين الأفراد وبناء مجتمعات مزدهرة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي تصريح إلى «عكاظ»، أكد سفير جمهورية صربيا لدى المملكة الدكتور دراجان بيزينيتش، أن مشاركة المملكة تمثّل إضافة نوعية للمعرض، مشيداً بعمق العلاقات بين الرياض وبلغراد، ومؤكداً أن حضور المملكة يعكس ثقلها الدولي ودورها المتنامي في دعم المبادرات الثقافية والإنسانية عالمياً. وأضاف، أن المملكة تُعد شريكاً مهماً لصربيا، وأن مشاركتها في إكسبو 2027 ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثقافي والاقتصادي بين البلدين.