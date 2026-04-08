901 طالب وطالبة يشاركون في أولمبياد نسمو للعلوم والرياضيات بالأحساء

انطلقت المرحلة الثانية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني «نسمو» الذي يقام بالشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة «موهبة»، بمشاركة (901) طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس تعليم الأحساء، ضمن برامج نوعية تستهدف رعاية الموهوبين وتعزيز مسارات التميز العلمي وتستمر لمدة خمسة أيام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية.

وأوضح رئيس قسم الموهوبين في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء نايف الزمامي، بأن هذه المسابقة تحظى بحرص واهتمام ومتابعة مدير الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة طواشي بن يوسف الكناني، واستهدفت في مرحلتها الأولى أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة، فيما تنفذ المرحلة الثانية في هذه المرحلة في ثمانية مراكز تدريبية، يقدمها 34 مدربًا ومدربة، حيث يقدمون محتوى علميا متخصصا يركز على تنمية مهارات التفكير العليا، والتحليل، وحل المشكلات في مجالات العلوم والرياضيات. ويتوزع المشاركون على ثمانية مجالات علمية، تشمل مجالات الأحياء بـ(143) طالبًا وطالبة، والرياضيات (1) بـ(129)، ثم الفيزياء بـ(118)، فيما راوحت بقية المجالات بين (94 – 106) مشاركين، في مؤشر يعكس تنوع الاهتمامات العلمية واتساع قاعدة التميز، مشيراً إلى أنه سيعقد في نهاية البرنامج التدريبي اختبار يتم من خلاله اختيار 400 طالب وطالبة، ينضمون بعدها إلى برنامج تدريبي مكثف، يعقبها اختبار ليتم اختيار 48 طالباً وطالبة ينتقلون إلى العاصمة الرياض استعداداً لتشكيل منتخب سعودي يمثل في 35 مسابقة علمية عالمية، مبيناً بأن هذه المرحلة تعد محطة محورية في مسار الأولمبياد، حيث تركز البرامج التدريبية على تعميق الفهم العلمي، وتنمية مهارات حل المشكلات، وتأهيل الطلبة للمنافسة في المراحل النهائية.

يشار إلى أن أولمبياد «نسمو» أحد المبادرات الوطنية النوعية التي تستهدف صناعة جيل علمي منافس عالميًا، من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية، وتعزيز حضور المملكة في ميادين التنافس المعرفي عالميًا، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.