وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية الـ25 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ، على مذكرات تفاهم ومشاريع اتفاقيات بين حكومة المملكة وحكومات دول صديقة، منها مذكرة تفاهم بين المملكة وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال العمل، ومذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال القطاع غير الربحي، ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية سنغافورة في شأن التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، ومذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة النقل والتنقل المستدام في مملكة إسبانيا للتعاون في مجال أساليب النقل الحديثة. ووافق المجلس على مشروع اتفاق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والتوظيف الاتحادية في جمهورية نيجيريا الاتحادية في مجال توظيف العمالة، ومشروع اتفاق تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحسين خدمات الأعمال في مكاتب الملكية الفكرية، وأقرّ المجلس مشروع القانون (النظام) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.