أنذرت الهيئة العامة للنقل أكثر من 24 ألف ناقل، مانحةً إياهم فرصة لتصحيح أوضاعهم قبل بدء تطبيق العقوبات النظامية، عقب تنفيذها أكثر من 434 ألف عملية فحص شملت أنشطة النقل البري والبحري والسككي في مختلف مناطق المملكة خلال مارس 2026. وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي الهيئة المستمرة لرفع مستوى السلامة في أنشطة النقل، وتعزيز جودة الخدمات، ودعم التنافسية في القطاع.

وأوضحت الهيئة أنها نفذت 425,874 عملية فحص في قطاع النقل البري، إضافة إلى 8,268 عملية فحص في قطاع النقل البحري، كما شملت عملياتها زيارة 77 محطة ضمن القطاع السككي، في تأكيد على استمرار دورها الرقابي لضمان التزام المنشآت والأفراد بالأنظمة المعتمدة.

وبيّنت الهيئة أن معدل الامتثال في نشاط النقل البري بلغ 91%، فيما وصل معدل الامتثال في النقل البحري إلى 99%، في حين حقق النقل السككي 100%، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى التزام الجهات المرخصة بمعايير السلامة والجودة.

كما كشفت الهيئة أن عدد المخالفات المسجلة في أنشطة النقل البري خلال الشهر الماضي تجاوز 80,581 مخالفة، بينما بلغ عدد المخالفات في قطاع النقل البحري 8 مخالفات فقط.