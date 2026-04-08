أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أنه لا دلائل مناخية على صيف مبكر في السعودية.

وأضاف أنه اعتباراً من نهاية شهر أبريل، يُتوقَّع أن تكون درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي لمدة أسبوعين متتاليين، يعقبها أسبوع تكون فيه قريبة من المعدل الطبيعي على أغلب المناطق.

‏وأوضح المتحدث أنه بحسب التوقعات الفصلية لصيف هذا العام في يونيو ويوليو وأغسطس، تُرجّح المؤشرات ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية على نطاق واسع في المملكة، بفارق يراوح بين (1.0-2.0°م) على غرب وجنوب غرب وأجزاء من الجنوب، وبفارق أقل من ذلك على بقية المناطق، مشيراً إلى أن المركز سيُصدر تقريراً مناخياً يُبيّن أبرز ملامح صيف هذا العام.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، وجازان، ونجران، وأجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والرياض.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (20-43) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة (15-30) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي فتكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (16-32) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.