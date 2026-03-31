هطلت اليوم، أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات الخبر، والقطيف، والبيضاء، ورأس تنورة، وأجزاء متفرقة من المراكز والهجر التابعة للمنطقة، ولا تزال السماء ملبدةً بالغيوم.
Today, moderate rains fell in the Eastern Province, covering the cities of Dammam and Dhahran, as well as the governorates of Khobar, Qatif, Al-Baida, and Ras Tanura, along with scattered parts of the centers and villages belonging to the region. The sky remains overcast with clouds.