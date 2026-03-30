أسفرت أعمال الموسم الثاني للتنقيب الأثري في موقع العصداء بمحافظة المخواة، عن مجموعة من المكتشفات البارزة، أبرزها مسجد أثري بمساحة نحو 11×12 متراً، يضم محراباً و3 مداخل رئيسة وقواعد أعمدة تشير إلى تخطيط معماري متقن يعكس أهمية المسجد في المدن الإسلامية المبكرة.

كما كشفت أعمال التنقيب 4 غرف ملحقة بالمسجد من الجهة الشمالية الشرقية، تحتوي على أحواض مائية ومستودعات ومواقد داخلية، ما يرجّح استخدامها للسكن أو للخدمات المرتبطة بالمسجد.

وشملت المكتشفات لقى أثرية متنوعة مثل أجزاء من أوانٍ فخارية عادية ومزججة، وأوانٍ حجرية من الحجر الصابوني، إضافة إلى رحى ومساحن حجرية تعكس طبيعة الحياة اليومية في الموقع.

ويُعد موقع العصداء من أهم مواقع التعدين التاريخية في جنوب غرب المملكة، كما اكتسب أهمية لوقوعه على طريق الحج اليمني المؤدي إلى مكة المكرمة، ما جعله محطة رئيسية عبر العصور.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود هيئة التراث لتوسيع الدراسات الميدانية، وبناء قاعدة معرفية تُبرز غنى الجزيرة العربية بإرثها الحضاري المتنوع.