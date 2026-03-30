نجح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في إعادة قرش احتجز على مرسى نادي اليخوت بجدة، بعد أن تم رصده والتنسيق لإنقاذه وإعادته للبيئة البحرية في سلام.

وتمكن فريق مشترك من إنقاذ القرش، وهو من نوع قرش الشعاب المرجانية الرمادية، والذي تسلل نحو مرسى نادي اليخوت، حيث احتجز ونزل فريق من الغواصين للبحر وتمكنوا من اللحاق به وإعادته إلى بيئته الطبيعية، في استجابة ميدانية تعزز استقرار النظم البيئية البحرية.

وطبقاً لنادي اليخوت، تم رصد وجود قرش الشعاب المرجانية الرمادي داخل مرسى النادي خلال الأيام الماضية، وتم التعامل معه واصطياده بشكل آمن، ثم نقله وإطلاقه إلى منطقة مناسبة في البحر، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ليبدأ رحلته الطبيعية الجديدة، مشيراً إلى أنها خطوة بسيطة لكنها تعني حياة كاملة لكائن بحري كان يحتاج فرصة ثانية.

وشدد نادي اليخوت على أن حماية الحياة البحرية مسؤولية، والعمل المشترك يصنع الفرق.