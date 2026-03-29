سجَّلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 642 حالة ضبط للممنوعات، وشملت الأصناف المضبوطة 81 صنفًا من المواد المخدرة؛ مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 200 من المواد المحظورة كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 1392 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب ثمانية أصناف لمبالغ مالية، وستة أصناف لأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت هيئة الضريبة والزكاة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة؛ تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني والابلاغ عن المهربين، إذ يتم استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.