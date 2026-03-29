تشهد مدارس المملكة، اليوم (الأحد)، عودة أكثر من ستة ملايين ونصف المليون طالب وطالبة في مراحل التعليم العام كافة إلى مقاعد الدراسة، لاستكمال الفصل الدراسي الثاني للعام 1447هـ، وذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك التي امتدت 16 يوماً.

وأكدت وزارة التعليم، أهمية الانضباط المدرسي منذ اليوم الأول، مشددة على التزام الكوادر التعليمية والإدارية والطلاب بالحضور، مع رصد الغياب عبر نظام نور الإلكتروني، وإشعار أولياء الأمور بالغياب من خلال وسائل التواصل المعتمدة.

وفي السياق ذاته، تخلو الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني من الإجازات المدرسية المطوّلة التي اعتاد عليها الطلاب خلال السنوات الماضية منذ اعتماد هذا النوع من الإجازات، ما يمنح المدارس فرصة لتعزيز الاستقرار الدراسي ورفع مستوى التحصيل.

ومن المقرر، أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية دوام الخامس من ذي الحجة، على أن تستمر لمدة عشرة أيام، قبل استئناف الدراسة وفق التقويم الدراسي المعتمد.