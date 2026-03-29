أعلنت وزارة التعليم ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي، إذ بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي 83.88%، مع تحقيق تكافؤ بين الجنسين بنسبة 1.01، وذلك وفق بيانات معهد اليونسكو للإحصاء.

وجاء هذا الإعلان، خلال مشاركة وفد الوزارة في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق «تقرير رصد التعليم العالمي 2026»، الذي خُصص هذا العام لموضوع «الإتاحة والمساواة في التعليم»، وذلك بمقر منظمة اليونسكو في باريس. وقد حظيت المملكة بحضور بارز في التقرير، مكّنها من استعراض منجزاتها النوعية في تطوير قطاع التعليم.

وأشارت إلى أن نسبة الالتحاق بالتعليم الفني والمهني شهدت ارتفاعاً تجاوز 30% في 2024، في انعكاس مباشر لنجاح جهود إعادة هندسة المنظومة التعليمية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصاً من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية.

وخلال الجلسة الوزارية، استعرض وكيل وزارة التعليم للتخطيط المهندس سعد الغامدي، جهود المملكة في تعزيز جودة المخرجات التعليمية، مشيراً إلى تحقيق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة 67 عالمياً وفق تصنيف (QS)، ودخول جامعات سعودية ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عالمياً في براءات الاختراع لعام 2025، بما يعكس تنامي البيئة البحثية والابتكارية في المملكة. كما تم تسليط الضوء على نجاح برنامج «الابتعاث الإستراتيجي»، الذي يضم أكثر من 56 ألف مبتعث، إلى جانب وصول عدد المستفيدين من خدمات «ادرس في السعودية» إلى أكثر من 200 ألف طالب دولي، مما يعزز مكانة المملكة وجهةً تعليميةً عالميةً جاذبةً.

وأشار الغامدي إلى الجهود المستمرة لمنح التراخيص لجامعات دولية مرموقة لافتتاح فروع لها داخل المملكة، بما يسهم في تنويع الخيارات التعليمية ورفع مستوى التنافسية. وأكد، أن تجربة المملكة في مواءمة التعليم مع حاجات سوق العمل ورفع نسب الالتحاق بالتعليم التقني والمهني تمثل نموذجاً ملهماً للدول الراغبة في تحويل التحديات إلى فرص تنموية مستدامة ضمن إطار رؤية 2030.