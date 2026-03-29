انطلاقاً من دور المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف في دعم المبادرات البيئية وتعزيز جودة الحياة، نظم المكتب حملة تطوعية لإطلاق مبادرة التشجير في مدينة سكاكا، وذلك بحضور الدكتورة أمل شقير، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التنمية الاجتماعية والثقافة في المكتب.

وشارك في الحملة عدد من الجهات والقطاعات غير الربحية، إلى جانب متطوعين من أفراد المجتمع؛ بهدف توفير التظليل الطبيعي على الطرق والأحياء المحيطة، وتعزيز استخدام الحلول البيئية المستدامة في المنطقة.

وتهدف المبادرة إلى تنفيذ برنامج تشجير حضري منظم يسهم في تحسين المشهد الحضري وزيادة المسطحات الخضراء، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والاستدامة البيئية، إضافة إلى تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة الفاعلة في المبادرات البيئية التطوعية.