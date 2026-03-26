كرّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، الطالبة رسيل علي مسملي من تعليم جازان، بمناسبة تحقيقها الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026.

كما كرّم الطالب إبراهيم أحمد رفاعي من تعليم جازان، نظير حصوله على الميدالية الفضية في المعرض ذاته.

وهنّأ أمير المنطقة الطالبة رسيل والطالب إبراهيم على هذا الإنجاز المشرف، الذي يُجسد ما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، مشيدًا بما قدمه الطالبان من تميز وابتكار يعكس قدرات أبناء وبنات الوطن في المحافل الدولية.