تتكرر على مسامع المُعيّدين في جازان عبارة «كبير كبر معيد»، وتعدُّ من أبرز عبارات التهنئة بالعيد في المنطقة، وهي موروث ثقافي وأيقونة في العيد يرددها كبار السن في تهنئتهم.

عبارة «كبير كبر معيد» تحضر مع عيد الفطر ولا يعي البعض معناها رغم حضورها لدى كبار السن في أمانيهم لأبنائهم بالعمر الطويل -على حد وصف العم عبدالله عواجي- الذي يشير إلى أن العبارة تحمل الكثير من العاطفة والأمل في أن يعيش متلقوها عمراً طويلاً بعمر العيد.

ويقول محمد مشلوي: إن الكثير من النشء لا يعرف معنى العبارة، وقد تمر عليه دون انتباه، وهي أيقونة التهاني في جازان، كبرنا عليها مع آبائنا وأمهاتنا الذين يتمنون لنا العمر الطويل بأن يعيش المعيّدون طويلاً بطول الأعياد، فهي تحمل الكثير من الأماني والأمل.. «نعم كبرنا ونحن نسمعها من كبار السن لدينا ولم نعِ معناها إلا بعد سنوات، وقد تواكبها عبارة بنت حلال، وتعني بأن يجد الشخص زوجة صالحة، وهي عبارة بسيطة تعبّر عن بساطة الآباء والأمهات في اختيار أبسط العبارات وأسرعها».