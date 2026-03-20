على ارتفاع 1300 متر عن سطح البحر شهد مصلى العيد في جبل حراز بمحافظة الدائر شرق منطقة جازان صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1447 بحضور جموع غفيرة من المصلين الذين عادوا من المدن لقراهم حيث يحرصون على أداء صلاة العيد في الجبل وبعدها التوجه للإفطار الصباحي في منازلهم وعند جيرانهم واستمتاعاً بعيد القرى الجميل بعيداً عن صخب المدينة.



ووسط أجواء خلابة وأمطار خفيفة شهدتها جبال بني مالك في صبيحة يوم العيد عاش المصلون أجواء روحانية جميلة في أمن وأمان وعلى بعد كليو مترات قليلة من الشريط الحدودي المحاذي لليمن.

حيث أدى المصلون صلاة عيد الفطر، وأمهم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن مفرح بن جبران المالكي الذي حثّ المصلين على ضرورة الحفاظ على الأمن والأمان والتعاون مع رجال الأمن في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، موضحاً أننا نعيش في نعم كثيرة في هذه البلاد وسط جهود من كافة الإدارات الحكومية، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة في كل من شانه مصلحة الناس، مبيناً ضرورة عدم التفريط في العبادات بعد انقضاء شهر رمضان المبارك والحرص على المداومة والمتابعة عليها.