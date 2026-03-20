حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الفطر، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، والمزيد من التقدم والازدهار.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، وقد وجّه لهم خادم الحرمين وولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدّرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن.