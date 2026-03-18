تحمل النقوش والخطوط التي تزين واجهة بيت نصيف من الخارج تاريخاً يمتد إلى أكثر من 156 عاماً، كشاهد على التراث الثقافي والمعماري الذي تزدهر به جدة، إذ شهد البيت أحداثاً تاريخية مهمة، إذ أقام فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، مؤسس الدولة السعودية الثالثة، عند دخوله محافظة جدة.

ويمتد بيت نصيف على امتداد أربعة طوابق، وبُني عام 1281هـ على مساحة 900 متر مربع، كتحفة معمارية متفردة عن بقية بيوت المحافظة التاريخية، ويتكون من أربعة طوابق، صممت لها سلالم منخفضة يتم الصعود من خلالها إلى مختلف الأدوار دون مشقة.

وضم البيت أكثر من 40 غرفة تختلف مساحاتها من غرفة إلى أخرى، وحمام بخار تسخّن فيه المياه عن طريق الفحم، وفي أسفله صهريج كانت تتجمع فيه مياه الأمطار، ويستخدمه سكان البيت لأغراض الغسيل طوال العام.

شهد العديد من قصور جدة التاريخية التي نزل بها الملك عبدالعزيز بعد دخوله الحجاز في الأربعينيات الهجرية، العديد من الاتفاقيات المهمة للبلاد خلال السنوات التي أقام فيها؛ منها اتفاقية الامتياز للتنقيب عن البترول في المملكة مع إحدى الشركات النفطية الأمريكية.

وأقام الملك عبدالعزيز في بيت نصيف بمحافظة جدة عام 1344هـ، وكان يستقبل في القاعة الكبيرة كبار ضيوف الدولة ويجلس فيها لسماع مطالب المواطنين.

واكتسب بيت نصيف الكثير من الأهمية العمرانية، كونه يعد أول البيوت التي تم إنشاؤها في الحجاز على الطراز العثماني، على عكس البيوت الأقدم عمراً منه، فاحتفظ بتماسكه ورونقه وقوته.

كما تميز بفراغات الغرف الواسعة والأسقف العالية والرواشين والمشربيات الفارهة التي ساهمت في انسياب كبير للضوء والظل والهواء، فضلاً عن أن درج السلم بُني بطريقة تتيح للجمال والأحصنة الصعود إلى سطح المنزل.

وتمت الاستعانة في بنائه بعمال مهرة، وتميز بطلته البهية، واستُخدم في بنائه حجر الكاشور أو المنقب الجيري كمادة أساسية في البناء، وهو الحجر الجيري المرجاني الذي يُجلب من شاطئ البحر الأحمر، ويحافظ على المنزل من البرودة والحرارة ويمتص رطوبة الجو، ويستخدَم معه بياض المصيص الجيري ليمنع تآكل الحجر الجيري.