عيون لا تغفو، تراقب كل التفاصيل على مدار الساعة لحفظ أمن وسلامة الحرم وقاصديه، إذ تعمل غرفة العمليات والمراقبة التلفزيونية في المسجد الحرام ضمن منظومة العمل الأمني لخدمة المعتمرين والزوار.

ويتولى مركز عمليات المسجد الحرام مهمة المراقبة في كامل أدوار المسجد وأروقته ومداخله وساحاته، ومتابعة حركة الدخول والخروج وتنظيم تدفق المعتمرين والمصلين، ورصد أي ملاحظات ميدانية أو أمنية، والتعامل معها بشكل فوري وفق خطط تشغيلية دقيقة، تضمن انسيابية الحركة وسلامة الجميع.

ويعمل المركز حلقة وصل رئيسية بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة التي تشارك في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تنسيق الجهود وتوحيد القرارات الميدانية، بما يحقق تكامل الأدوار ويعزز سرعة الاستجابة لمختلف الحالات، خصوصاً في أوقات الكثافة العالية داخل المسجد الحرام ومحيطه.

ويعمل في مركز العمليات كادر أمني مؤهل من الضباط والأفراد، يتمتعون بخبرات تراكمية وحس أمني عالٍ، اكتسبوه من العمل الميداني المستمر في إدارة الحشود وتدار العمليات وفق قراءة آنية للمشهد داخل الحرم وساحاته، وبما يواكب المتغيرات اللحظية في حركة الزوار.

وتمتاز منظومة العمليات بتقنيات وأنظمة ذكية متقدمة، تشمل عدداً كبيراً من الشاشات المرتبطة بكاميرات عالية الجودة، تغطي جميع أرجاء المسجد الحرام وساحاته والمنطقة المركزية المحيطة به، ما يتيح متابعة دقيقة للحركة والحالة الأمنية والخدمية على مدار الساعة.

وتعمل غرفة العمليات والمراقبة التلفزيونية ضمن منظومة العمل الأمني لخدمة المعتمرين والمصلين، وتتولى رصد حركة المعتمرين وأدائهم للنسك، ونقل الملاحظات التي ترصدها الكاميرات أو التي ترد من الميدان، ليتم التعامل معها ومعالجتها بشكل فوري، بما يسهم في تهيئة بيئة آمنة ومنظمة داخل المسجد الحرام.

كبسولات التشغيل وشاشات المراقبة

تضم غرفة العمليات عدداً من الكبسولات التشغيلية المرتبطة بشاشات مراقبة، تستخدم لمتابعة حركة الحشود داخل المسجد الحرام وساحاته، إضافة إلى مراقبة الشوارع الرئيسية، والمنطقة المركزية، بما يعزز كفاءة إدارة الحركة وتنظيمها.

ويبرز دور مركز العمليات وغرفة المراقبة بشكل أكبر خلال أوقات الذروة، حيث يتم التنسيق المستمر مع القيادات الميدانية الأمنية لتنظيم حركة المشاة، ومتابعة آلية التفويج إلى محطات النقل العام، ورصد مواقع الزحام في الطرق والمحاور المحيطة بالمنطقة المركزية، والعمل على معالجتها بشكل فوري.