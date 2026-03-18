قدّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في كوالالمبور، عدداً من نسخ المصحف الشريف هدية خادم الحرمين الشريفين إلى مؤسسة إتقان لتعليم القرآن الكريم في ماليزيا، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم ونشره في مختلف دول العالم.

وجاءت هذه الهدية ضمن البرامج التي تنفذها الملحقية الدينية بسفارة المملكة في ماليزيا لدعم تعليم القرآن الكريم والعناية بحلقاته، حيث شملت 200 مصحف بالحجم العادي، و40 مصحفاً بالحجم الكبير، و40 مصحفاً برواية ورش، بإجمالي 280 نسخة، جميعها من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وستُخصص هذه المصاحف للمبنى الوقفي الجديد التابع للمؤسسة، والمُعد لإقامة حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه، وذلك بعد حصول المؤسسة أخيراً على مبنى وقف جديد يخدم طلاب وطالبات القرآن الكريم.

وأعرب مسؤولو إدارة مؤسسة إتقان عن شكرهم وتقديرهم للمملكة على هذه الهدية المباركة، مؤكدين أن ما تقدمه يعكس دورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، ودعم تعليم كتاب الله في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وأشادوا بالدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في ماليزيا، مبينين أن التعاون معها ممتد منذ سنوات، وأسهم في دعم عدد من البرامج القرآنية والعلمية، إلى جانب تبني مسابقات وأنشطة تعليمية، من أبرزها مسابقة إتقان الوطنية لحفظ القرآن الكريم التي تُقام على مستوى ماليزيا، وتسهم في تشجيع الناشئة على حفظ كتاب الله والعناية به.