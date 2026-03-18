أجرى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، أمس (الثلاثاء)، بوزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي بدولة قطر الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وجرى خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وما تشهده من تطورات أمنية، في ظل الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة.

وأكد الجانبان متانة الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على مواصلة تطوير التنسيق والتعاون المشترك، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

كما أكد وزير الداخلية وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.