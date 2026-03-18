تواصل الدبلوماسية السعودية تكثيف وتيرة التنسيق السياسي الخليجي المشترك بشأن هجمات إيران، مع التزم دول مجلس التعاون الخليجي بضبط النفس، وتفضيل الاستقرار رغم كثافة التصعيد الإيراني.

إن المبدأ الخليجي في السياسة الخارجية في التعامل مع الأحداث ثابت وراسخ، مع أن الهجمات الإيرانية تبيّن نوايا قادة طهران في استهداف مواقع مدنية في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وتبرير ذلك بتصريحات مثيرة للسخرية.

لم يستوعب المجتمع الخليجي والعربي التناقض الإيراني حيال تنصلهم من الهجمات التي يشنونها وتصريحات قادتهم التي تنفي عن إيران دورها في هذه الهجمات، وتُظهرهم على أنهم فاقدون للوعي حين يرددون أقاويل وشعارات لا تختلف عن تلك التي كان يرددها أتباعهم في السنوات الماضية، وهي تقتل المدنيين في اليمن وسورية، لتمارس نفس النهج والأسلوب اليوم بحق المدنيين في السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وعمان.

إن وقف الهجمات الإيرانية على دول المنطقة لا يحتاج إلى لجان تحقيق أو تشكيل فرق مشتركة، وإنما يتطلب قراراً واضحاً من من قادة طهران بوقف اعتداءاتها على الدول التي لم تستهدفها، والعمل على وقف المساعي الخبيثة لإثارة الفوضى والحروب في المنطقة.

إن العمل الدؤوب الذي تقوم به الدبلوماسية السعودية وفق مبدأ «أمن الخليج جزء لا يتجزأ» يعكس رغبة مشتركة لإنتاج الاستقرار، مع الحفاظ على حق الدول التي تتعرض للعدوان الإيراني السافر في الدفاع عن نفسها.