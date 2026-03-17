حصدت جامعة الطائف 3 ميداليات دولية في المعرض الدولي للاختراعات بجنيف؛ إذ نال كلٌّ من الطالب فيصل أحمد السالمي، والطالب تركي عابد الثمالي، والطالب يوسف علي المنصوري، الميدالية الفضية عن ابتكار (Robotic Arm) للتشخيص باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما حصلت الطالبة سديم الزهراني على الميدالية البرونزية عن ابتكار ضماد حيوي ذكي يسرّع التئام الجروح العميقة والمزمنة.

فيما نال الأستاذ الدكتور عبدالله العنزي الميدالية الفضية؛ إضافةً إلى جوائز تقديرية من جهات دولية، عن ابتكار حذاء أمان ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يراقب المؤشرات الحيوية ويكشف المخاطر مبكراً ويساعد ضعاف البصر على التنقل بأمان.