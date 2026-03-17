حصدت جامعة الطائف 3 ميداليات دولية في المعرض الدولي للاختراعات بجنيف؛ إذ نال كلٌّ من الطالب فيصل أحمد السالمي، والطالب تركي عابد الثمالي، والطالب يوسف علي المنصوري، الميدالية الفضية عن ابتكار (Robotic Arm) للتشخيص باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
كما حصلت الطالبة سديم الزهراني على الميدالية البرونزية عن ابتكار ضماد حيوي ذكي يسرّع التئام الجروح العميقة والمزمنة.
فيما نال الأستاذ الدكتور عبدالله العنزي الميدالية الفضية؛ إضافةً إلى جوائز تقديرية من جهات دولية، عن ابتكار حذاء أمان ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يراقب المؤشرات الحيوية ويكشف المخاطر مبكراً ويساعد ضعاف البصر على التنقل بأمان.
Taif University won 3 international medals at the International Exhibition of Inventions in Geneva; where student Faisal Ahmed Al-Salmi, student Turki Abed Al-Thamali, and student Youssef Ali Al-Mansouri each received a silver medal for their innovation (Robotic Arm) for diagnosis using artificial intelligence tools.
Student Sadeem Al-Zahrani also received a bronze medal for her innovation of a smart biological bandage that accelerates the healing of deep and chronic wounds.
Meanwhile, Professor Dr. Abdullah Al-Anzi received a silver medal, in addition to recognition awards from international organizations, for his innovation of a smart safety shoe powered by artificial intelligence that monitors vital signs, detects risks early, and helps the visually impaired navigate safely.