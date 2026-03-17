Taif University won 3 international medals at the International Exhibition of Inventions in Geneva; where student Faisal Ahmed Al-Salmi, student Turki Abed Al-Thamali, and student Youssef Ali Al-Mansouri each received a silver medal for their innovation (Robotic Arm) for diagnosis using artificial intelligence tools.

Student Sadeem Al-Zahrani also received a bronze medal for her innovation of a smart biological bandage that accelerates the healing of deep and chronic wounds.

Meanwhile, Professor Dr. Abdullah Al-Anzi received a silver medal, in addition to recognition awards from international organizations, for his innovation of a smart safety shoe powered by artificial intelligence that monitors vital signs, detects risks early, and helps the visually impaired navigate safely.