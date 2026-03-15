تحل ذكرى بيعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الوقت الذي تعيش المملكة العربية السعودية إنجازات على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية، بما فيها الدعم السخي الذي تقدمه المملكة للشعب اليمني عبر تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية.

وأكد مسؤولون يمنيون لـ«عكاظ»، أن السعودية كانت ولا تزال الداعم الرئيسي للدولة اليمنية والأكثر حرصاً على مصالح الشعب وتطلعاته في الاستقرار والتنمية، مؤكدين أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سخر كل إمكانيات المملكة في سبيل مساعدة الشعب اليمني ودفع ميزانية الدولة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم رئيس الجالية اليمنية بجدة مهدي حاتم النهاري: إن دعم ولي العهد لليمن ليس وليد اللحظة، بل إنه كان في كل خطاباته وتوجيهاته حريصاً على تحقيق الاستقرار لليمن وإنهاء المعاناة وتوفير كل الإمكانات، مبيناً أن ولي العهد في كل لقاءاته كان واضحاً أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.

وتولي السعودية، وهي تحتفي بذكرى بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أحدث نقلة نوعيّة كبيرة، إخوانها اليمنيين أهمية خاصة في سوق العمل، وسعت جاهدة لتقديم التسهيلات وتصحيح أوضاع الجالية، بل والاستمرار في منح التأشيرات للعمالة اليمنية في إطار حرصها الدائم على مساعدة أشقائها، الذين تربطهم بها الكثير من العوامل الأخوية المشتركة، وعدم ادخار أي جهد في سبيل إنقاذ اليمن ومساعدته لتحقيق السلام الشامل والعادل، وبناء دولته التي يتطلع إليها، والنهوض باقتصاده مع بقية دول المنطقة.