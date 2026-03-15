سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 663 حالة ضبط للممنوعات، وشملت الأصناف المضبوطة 34 صنفاً من المواد المخدرة، مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاغون وغيرها، إضافةً إلى 251 من المواد المحظورة، كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط تهريب 1355 كيلوغراماً من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 13 صنفاً لمبالغ مالية.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت (زاتكا) الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على أن تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.