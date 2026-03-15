أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة ستدمّر بالكامل قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيّرة خلال يومين، مؤكدًا رفضه إبرام اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب رغم استعدادها للتفاوض.

وفي مقابلة مع NBC News، أوضح ترمب أن الضربات الأمريكية استهدفت نحو 90 هدفًا عسكريًا، مشيرًا إلى أن الهجوم على جزيرة خرج دمّر معظم الجزيرة الاستراتيجية.

وأضاف أن واشنطن تعمل مع عدة دول لتأمين مضيق هرمز، مع احتمال مشاركة قوى دولية في حماية الممر البحري الحيوي.

كما أثار تساؤلات حول مصير المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، قائلًا إنه لا يعلم إن كان ما يزال على قيد الحياة، داعيًا إياه إلى «اتخاذ قرار ذكي والاستسلام».