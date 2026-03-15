اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في معرض MIPIM بمدينة كان الفرنسية تحت مظلة «استثمر في السعودية»، وقد استعرضت منظومة الاستثمار السعودية خلال المعرض مجموعة من الفرص النوعية للمستثمرين والشركات في القطاع العقاري، في ظل التحول المتسارع الذي يشهده القطاع وتنامي جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.

وشهد الجناح السعودي مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، وقد أبرزت هذه الجهات جهود المملكة في تطوير المجتمعات العمرانية وتعزيز الخدمات السكنية، إلى جانب استعراض مشاريعها التطويرية الرائدة.

وأكدت المشاركة السعودية مكانة المملكة المتنامية كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية العالمية في القطاع العقاري، مدعومة بإصلاحات تنظيمية وتشريعية نوعية؛ من أبرزها نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي يسهم في تعزيز جاذبية السوق السعودية وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات الدولية.

كما سلطت المملكة الضوء على الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمشروعات الوطنية الكبرى والفعاليات العالمية المرتقبة، وفي مقدمتها استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، إضافة إلى ما تشهده المدن السعودية من تطور متسارع في البنية التحتية، واعتماد التقنيات الذكية، وتبني مبادرات الاستدامة.