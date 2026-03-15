كثّفت وزارة السياحة جهودها الرقابية في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، ضمن حملتها المستمرة «ضيوفنا أولوية»؛ بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وضمان التزام منشآت الضيافة بالمعايير النظامية.

وأكدت الوزارة أن فرقها الميدانية تواصل تنفيذ جولات تفتيشية وتوعوية على مرافق الإيواء السياحي ومكاتب السفر والسياحة وغيرها من الأنشطة، للتحقق من استيفاء اشتراطات التراخيص ومعايير الجودة والسلامة.

وشددت الوزارة على أن ممارسة نشاط الضيافة دون ترخيص ساري المفعول يُعد مخالفة تستوجب غرامات قد تصل إلى مليون ريال، أو إغلاق المنشأة، أو تطبيق العقوبتين معاً.