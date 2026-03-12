توشحت مناطق المملكة ومحافظاتها بالأعلام الوطنية في مشهد يعكس الاعتزاز بالهوية والولاء للوطن، وذلك ضمن الاستعدادات للاحتفاء بـ«يوم العلم» الذي يوافق الحادي عشر من مارس من كل عام.

وشهدت الإدارات الحكومية والمباني والشوارع والطرق الرئيسية والميادين العامة في مختلف المناطق رفع عدد كبير من الأعلام السعودية، إلى جانب تفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية برسائل وطنية، وإضاءة عدد من المواقع والمعالم باللون الأخضر، بما يجسّد رمزية العلم السعودي ومكانته في تاريخ المملكة.

كما شهدت الأسواق والمراكز التجارية فعاليات وطنية وعروضًا مصاحبة لهذه المناسبة، تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء وترسيخ معاني الفخر بالعلم السعودي بوصفه رمزًا للوحدة والسيادة، وتعميق مشاعر الولاء للوطن وقيادته لدى أفراد المجتمع.

ويأتي الاحتفاء بيوم العلم تأكيدًا على ما يمثله العلم السعودي من قيمة وطنية راسخة، ورمز يجمع أبناء المملكة تحت راية التوحيد.