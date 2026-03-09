صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إحباط عدة محاولات لاستهداف المملكة بواسطة طائرات مسيّرة، عبر عمليات اعتراض وتدمير نُفّذت في مواقع مختلفة.

وأوضح اللواء المالكي أنه تم إسقاط ثلاث مسيّرات في مدينة الرياض بعد رصدها والتعامل معها بنجاح، وكذلك تم إحباط محاولات استهداف بثلاث مسيّرات أخرى بعد إسقاطها في مدينة الرياض، كما تم اعتراض وتدمير مسيّرة شرق الرياض في حادثة أخرى. وأضاف أن الدفاع الجوي اعترض في مناسبات مختلفة ثلاث مسيّرات شرق الرياض، وفي بيان آخر أعلن اعتراض وتدمير ستّ مسيّرات في المنطقة ذاتها، وتم اعتراض وتدمير مسيرة شرق الرياض، وفي حادثة أخرى تم اعتراض وتدمير ستّ مسيرات شرق الرياض.

وأشار اللواء المالكي كذلك إلى اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي كانت متجهة نحو حقل شيبة، إضافة إلى إحباط محاولة استهداف الحي الدبلوماسي بالرياض بطائرة مسيّرة، دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات بين المدنيين.

كما أكد أن الدفاع الجوي اعترض ودمر ثماني مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة، ضمن سلسلة من العمليات التي تنفذها القوات المسلحة للتعامل مع التهديدات الجوية والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.