تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، أعرب خلاله عن إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت المملكة، مؤكداً تضامن أوكرانيا الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها.

كما تناول الاتصال التصعيد العسكري في المنطقة وانعكاساته على الأمن والسلم الدوليين.

وفي سياق متصل، تلقى ولي العهد اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، الذي عبّر عن إدانة بلاده للهجمات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها المملكة، مؤكداً رفض إسبانيا لأي تهديد يمس أمن السعودية وسيادتها.

وشدد سانشيز على دعم بلاده الكامل لكل ما يعزز سيادة المملكة ويحفظ سلامة أراضيها.