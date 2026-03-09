ارتبط وادي العقيق بسيرة النبي ﷺ ارتباطًا وثيقًا، حيث ورد في صحيح البخاري ما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: (سمعتُ النبي ﷺ وهو بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آتٍ من ربي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقُلْ: عمرة في حجّة.)

ويُعدُّ وادي العقيق أحد أبرز وأشهر الأودية في تاريخ المدينة المنورة وفي التراث الإسلامي؛ إذ ارتبط اسمه بسيرة النبي ﷺ منذ البعثة وحتى العصور الإسلامية اللاحقة، ما أكسبه مكانة خاصة في قلوب المسلمين على مر العصور.

ويقع وادي العقيق جنوب غربي المدينة المنورة، ويتجمع من منطقة النقيع التي تبعد أكثر من 100 كلم إلى الجنوب، فيسير مجراه شمالًا حتى يلامس مشارف المدينة عند جبل عير، ثم يعبر منطقة ذي الحليفة، ومنها نحو منطقة القبلتين حيث يلتقي بعد ذلك بوادي بطحان، ثم يمتد إلى لقاء وادي قناة عند منطقة زغابة شمال شرق المدينة، قبل أن يتجه نحو الشمال الشرقي. وفي مواسم الأمطار، يتدفق الوادي في مياهه كأنه نهر كبير، وقد ظل سيلُه يروي الأرض لعدة أشهر في السنوات الغزيرة.

ويبلغ طول مجرى الوادي في حدود المدينة وما حولها نحو 80 – 100 كيلومتر تقريبًا، وشكّل على مر التاريخ مصدراً للمياه والحياة الزراعية، كما شُيدت على ضفافه قصور وبساتين منذ العصرين الأموي والعباسي، من بينها قصر عروة بن الزبير وغيرها من المعالم التاريخية، التي لا تزال شاهدة على ازدهاره قديماً.

عبر قرون، شكّل وادي العقيق قلباً طبيعياً لحياة المجتمع المدني في القرون الماضية، حيث كان الناس مجتمعين حوله لبناء قصورهم، وزراعة النخيل والخضروات، وإقامة بساتينهم، لما اشتهر به من طيب الماء وأرضه الزراعية الخصبة، كما تم في السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع بيئية لتأهيل الوادي وتحويله إلى متنفس طبيعي يجمع بين التراث الحضري والبيئة، ويردفه ممشى بين الأشجار الكثيفة في الوادي، يحرص على ارتياده أهالي المدينة للاستجمام، كما يستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها لزيارته.