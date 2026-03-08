تشارك متطوعات الدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان، عبر تقديم أعمال الدفاع المدني والخدمات الإنسانية والإرشاد داخل الحرمين الشريفين وفي ساحاتهما، ضمن جهود ميدانية تهدف إلى تعزيز سلامة الزوار وتسهيل أداء مناسكهم.

خدمة المجتمع

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لجهود المديرية العامة للدفاع المدني في دعم العمل التطوعي وتمكين المتطوعين والمتطوعات من الإسهام في خدمة المجتمع، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع مستوى المشاركة المجتمعية وتعزيز ثقافة التطوع في مختلف المجالات.