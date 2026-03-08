يُقدم أفراد الكشافة المشاركون في معسكر الخدمة الرمضاني، الذي تشرف عليه جمعية الكشافة العربية السعودية، خدماتهم التطوعية لضيوف بيت الله الحرام، مستثمرين مهاراتهم المتقدمة في قراءة الخرائط الإرشادية واستخدامها، وذلك بالاستفادة من الخرائط التي أصدرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

الكشافة يفعّلون مهارات قراءة الخرائط لإرشاد ضيوف الرحمن في المسجد الحرام.

ويُظهر الكشافة كفاءة عالية في توظيف هذه الخرائط لإرشاد المعتمرين والمصلين إلى مواقع الخدمات داخل المسجد الحرام وساحاته، حيث تتضمن الخرائط معلومات دقيقة عن المداخل والمخارج، ودورات المياه، والسلالم والمصاعد، إضافة إلى مواقع الخدمات التي يحتاج إليها الزائر والمعتمر.

خبرات متراكمة

وتأتي هذه الجهود امتداداً للخبرات المتراكمة التي اكتسبها أفراد الكشافة خلال مشاركاتهم في مواسم الحج، حيث اعتادوا على التعامل مع الخرائط الإرشادية التي تصدرها الجمعية في المشاعر المقدسة، بما يسهم في مساعدة الحجاج التائهين وإرشادهم إلى مقارهم في منى وعرفات ومزدلفة.



وتجسد هذه الجهود التكامل بين الجهات المعنية بخدمة الحرمين الشريفين والمتطوعين الكشفيين، بما يعزز تجربة المعتمر والمصلي، ويمكّنه من أداء عبادته في أجواء من السهولة والطمأنينة.