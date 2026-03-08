تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، تقريراً مفصلاً حول أعمال الجهات المعنية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.



وقدّم التقريرَ نائبُ أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، متضمناً استعراضاً لجهود القطاعات المختلفة في خدمة قاصدي المسجد الحرام من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات خلال الفترة المقبلة، بما يضمن توفير أفضل الظروف للمعتمرين والزوار في رحلتهم الإيمانية.

مشاريع نوعية



وأعرب الأمير خالد بن فيصل عن شكره وتقديره للعاملين في الجهات كافة، مثمناً ما يبذلونه من جهود كبيرة للتسهيل على ضيوف الرحمن، ومؤكداً أن القيادة الرشيدة سخّرت الإمكانات ووفّرت المرافق ونفّذت مشاريع نوعية، إلى جانب حشد الكوادر البشرية المؤهلة، لضمان أداء العبادات في أجواء من الطمأنينة والسكينة.



كما أشاد أمير منطقة مكة المكرمة بتكامل الجهات الحكومية وتناغمها في تنفيذ المهام الموكلة إليها، وهو ما انعكس إيجاباً على نجاح الخطط التشغيلية حتى الآن. وحثّ الجميع على مواصلة العمل وتكثيف الجهود خلال ما تبقى من الشهر الفضيل، متمنياً أن تُكلَّل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.