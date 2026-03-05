أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقاً الدكتور عبدالله الركبان، جواز إخراج زكاة الفطر نقداً إذا كانت حاجة الفقير إلى المال أشد من حاجته إلى الطعام، وعدها مسألة خلافية، ويذهب إلى ذلك الحنفية والإمام البخاري، وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ولأنه يجري عليه العمل في بلدان إسلامية، وذهب إلى عدم التشديد فيه؛ ولفت إلى دفع البر والتمر باعتبارهما أيسر ومن باب الرفق، وعدّ إخراج القيمة من المسكوت عنه، و لم يرد النهي عن النقود، ولكون النقد بديلاً عن العين ولإغناء الفقير لحاجته للمال أكثر من الطعام، و قال: لا بأس بتمثيل الصحابة في المسلسلات كونها أثبتت نجاحها في توصيل التاريخ إلى الأجيال المعاصرة؛ الذين تعلقوا بالمشاهدة أكثر من القراءة، ومنها مسلسل عمر وسراقة بن مالك، وكان أكثر رسوخاً لسير الصحابة، فيما لم يجز الركبان تمثيل الأنبياء.