من الخامس من رمضان حتى الحادي عشر، رصدت هيئة النقل 25,383 مخالفة، أثمرت عن حجز 854 سيارة في عدد من المناطق والمدن السعودية أبرزها في مكة والمدينة. وأوضحت «الهيئة»، أن الحملات جاءت للتحقق من جودة الخدمات وفحص الحالات الفنية للمركبات، وضبط المخالفات المرتبطة بممارسة نشاط نقل الركاب غير النظامي «الكدادة»، وتقديم خدمات نقل تلتزم بجميع معايير السلامة.

وأكَّدت، أن المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية خلال رمضان شملت عدم تقيد السائقين بالزي المعتمد وتشغيلهم دون بطاقة تشغيل، وعدم استيفاء المركبات لمتطلبات السلامة، إلى جانب عدم التزام سائقي مركبات الأجرة بتشغيل عداد الأجرة، وقيام الأفراد بالأعمال التحضيرية لنقل الركاب على سياراتهم الخاصة «الكدادة».

وطبقاً لتقرير الهيئة، نظمت فرق الرقابة في منطقة مكة المكرمة (64,381) عملية فحص، و(16,208) مخالفات، كما جرى حجز أكثر من (685) مركبة مخالفة للأنظمة والاشتراطات الفنية.

وتوزعت الفرق الرقابية في عددٍ من مواقع منطقة مكة المكرمة، أبرزها مناطق الشميسي النموذجي والقديم، والنوارية، والكعكية، إضافة إلى محطات عدة منها، محطة قطار الحرمين، ومحطات النقل المجاورة للمسجد الحرام، ومطار الملك عبدالعزيز، ومطار الطائف وغيرها للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة في أنشطة النقل.

أما منطقة المدينة المنورة، فبلغت عمليات الفحص فيها أكثر (18,262) نتج عنها رصد (4,200) مخالفة وحجز (136) مركبة مخالفة، وتمركزت فرق الرقابة في عدد من المواقع منها المنطقة المركزية، ومحطة الحافلات، ومسجد الميقات وقباء، ومحطة قطار الحرمين، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومطار ينبع.

وعلى صعيد المناطق الأخرى، نفذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة أكثر من (39) ألف عملية فحص في عدد من مناطق المملكة منها الرياض، والشرقية، وتبوك، وحائل، وغيرها، أسفرت عن رصد (4,980) مخالفة، وحجز (33) مركبة مخالفة.