أعربت السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، عن إدانتها بأشد العبارات الاعتداءات والهجمات الإيرانية التي استهدفت دول قطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والسعودية، وسلطنة عمان.

وأكدت أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ومخالفةً صريحةً لميثاق الأمم المتحدة، واعتداءً مباشراً على سيادة الدول وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال مشاركة السعودية في بيان ألقاه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، بالنيابة عن المجموعة العربية، في النقاش العام تحت البند الثاني، وذلك ضمن أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأكدت المملكة أن هذا الاستهداف يُمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويهدد الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين. وشدّدت على أن هذه الهجمات تأتي في وقت كانت فيه دول عربية تبذل جهوداً مكثفة للوساطة وخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والحوار، الأمر الذي يجعل هذا التصعيد غير مبرر ويقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.